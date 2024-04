Il silenzio degli innocenti | Molly Ringwald stava per interpretare la protagonista | Ma ero troppo giovane

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) Come l'avreste vistaal posto di Jodie Foster? All'apice del successo negli anni '80 grazie a commedie come Bella in rosa e Breakfast Club,ha recentemente rivelato di aver incontrato la produzione de Ilper il ruolo da. Non solo, l'attrice incontrò il regista Jonathan Demme per discutere della parte, così come arrivò a discutere del ruolo daper Una donna in carriera con Mike Nichols. Tuttavia,, oggi 56enne, ha raccontato che "sfortunatamente ero" per quei ruoli. I ruoli in questioni andarono rispettivamente a Jodie Foster, che poi si aggiudicò l'Oscar come ...