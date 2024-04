Il Real Madrid è un club vecchio stile gestito come un feudo | ma è il miglior modello possibile Nyt

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilha ingaggiato Endrick da un sacco di tempo. Lo ha pianificato, con un’operazione “a lungo termine che sembra un po’ fuori passo rispetto al tradizionale modus operandi del. Ilsi identifica, correttamente,un titano e, sotto la guida di Pérez, in particolare, è orgoglioso di vivere i valori associati alla definizione classica di quel termine: impetuoso, impulsivo, irascibile”. Il New York Times scrive che è unfattouna volta, una superpotenza old style, che domina. E che tutto sommato è un. Il. “Licenzia gli allenatori che non riescono a vincere la Champions League, ingaggia giocatori sulla scia di una Coppa del Mondo stellare e manda in onda un programma ...