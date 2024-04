Il Problema dei Tre Corpi e il vero omicidio ‘dietro’ la serie | condannato a morte l’avvocato accusato di aver ucciso il creatore avvelenandolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)che uccise il produttore dellaIldei treè stato. Il signor Lin Qi, un miliardario cinese che ebbe l’intuizione di acquisire i diritti del romanzo di Liu Cixin, poi venduti a Netflix, venne ammazzato nel 2020 a 39 anni da un dirigente della sua società di videogiochi. L’assassino, un rispettato avvocato di nome Xu Yao, aveva affiancato Lin nella trattativa, ma aveva covato per mesi un odio verso Lin che l’ha poi portato ad un congegnato ed efferato delitto per avvelenamento. Pare che Xu si fosse sentito messo da parte del suo presidente Lin e che quindi avesse cercato nei profondi meandri del dark web una soluzione radicale per vendicarsi.ha così trasformato il suo studio in un laboratorio da piccolo ...