Il prezzo del gas chiude in rialzo e sfiora i 28 euro

Motorola ha recentemente lanciato il suo smartphone di fascia media, il Moto Edge 50 Pro, in India e sembra che sia in procinto di debuttare anche sul mercato europeo. Secondo le voci, il prezzo ... (optimagazine)

Huijsen Juve, cessione in vista I bianconeri fissano il prezzo! - La Juventus starebbe valutando le offerte in arrivo per il cartellino del difensore classe 2005 ora in prestito alla Roma, Dean Huijsen. Secondo quano riportato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ...juventusnews24

Smart TV QLED Samsung da 65 pollici: SUPER OFFERTA su Amazon (anche in 12 rate) - La Smart TV Samsung Q65C da 65 pollici è in offerta su Amazon con un ottimo prezzo e la possibilità di acquisto in 12 rate mensili.telefonino

Arturo Casale e Pier Luigi Giraudi: "Ecco come abbiamo rivoluzionato il mondo della frutta e della verdura" - Il founder e CEO dell'"Orto di Jack" insieme al Co-CEO dell'azienda raccontano a Tgcom24 come hanno portato il digitale in un settore molto tradizionale ...tgcom24.mediaset