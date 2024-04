“Il piano segreto di Trump per la pace in Ucraina? Solo fake news”

(Di lunedì 8 aprile 2024) New York, 8 aprile 2024 – “Falsità”. Così uno dei consiglieri in campagna elettorale di Donald, Jason Miller, ha bollato l’indiscrezione lanciata ieri dal Washington Post, secondo cui l’ex presidente avrebbe unper mettere fine alla guerra in. Citando fonti vicine al tycoon, che hanno voluto restare anonime, il prestigioso quotidiano statunitense sostiene cheavrebbe intenzione di premere su Kiev affinché ceda la Crimea e le aree del Donbass già di fatto occupate dalla Russia. The Donald riterrebbe che sia la Russia sia l'vogliano “salvare la faccia e avere una via di uscita”. E un’intesa sul riconoscimento ufficiale dei territori già annessi potrebbe mettere d’accordo entrambi. Di fatto si tratterebbe di un regalo a Putin, un “condono” delle ...

