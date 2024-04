Il piano di Trump per l’Ucraina | cosa daranno gli Usa a Putin

(Di lunedì 8 aprile 2024) Come ampiamente riportato dalla stampa italiana ed estera, secondo indiscrezioni raccolte e pubblicate dal Washington Post, Donaldavrebbe già pronto nel cassetto unper far cessare in brevissimo tempo la guerra in Ucraina. In estrema sintesi, secondo quanto sostenuto da persone vicine all’ex presidente , che hanno chiesto di restare anonime, la proposta consisterebbe nello spingerea cedere la Crimea e le zone confinanti del Donbass. Tutto ciò in linea con quanto dichiarato più volte dal tycoon, il quale si è spesso vantato di poter negoziare, una volta rieletto, un soddisfacente accordo di pace trae Zelensky nel giro di 24 ore. D’altro canto, le presidenziali americane si avvicinano a grandi passi e, coerentemente con il suo slogan “America first” – che si richiama alla lettera alla ...

Ecco come cambierebbe il coinvolgimento degli Stati Uniti in caso di vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali. Il Tycoon ha un piano Il conflitto che da più di due anni anni ... (cityrumors)

La Crimea e il Donbass a Mosca, il pressing su Kiev: cosa c’è nel (presunto) piano Trump sulla guerra - TORINO. Kyiv non ha più munizioni per contrattaccare. Presto potrebbero non esserci più neanche quelle per difendersi. La situazione sul campo di battaglia è terribile, mentre tutta la leadership ucra ...laprovinciapavese.gelocal

Guerra in Ucraina, il “piano segreto” di Trump per fermare il conflitto: premiare Putin con Crimea e Donbass - Trump è convinto di poter fermare il conflitto in Ucraina “in 24 ore”: convincendo Kiev a cedere Crimea e Donbass a Putin ...unita

Donbass e Crimea alla Russia. E basta. Trump ha un piano per chiudere la guerra in Ucraina - Il Wp rivela qual è la linea politica che il tycoon adotterà sulla guerra se venisse rieletto. Brutte notizie per Zelensky, che si vanno a sommare alla ...huffingtonpost