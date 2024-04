Il pellegrinaggio alla tomba del ct Bearzot

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Da Leonardo a Enzo, "tantissimi turisti mi chiedono di allungare la visita fino al cimitero di Paderno d’Adda per un omaggio al grande allenatore". Pochi sanno che il ct della nazionale di calcio al mitico Mundial 1982 è sepolto nel camposanto del borgo lecchese "a due passi dai luoghi leonardeschi. E così li accontento", racconta Fiorenzo Mandelli, curatore della chiesetta dell’Addolorata. "era friulano, ma la moglie era di qui, e la famiglia ha unaproprio in paese. È una sorta dilaico per i tifosi che hanno scolpita nel cuore l’indimenticabile impresa spagnola. Quasi un inchino a un altro grande italiano che finisce sempre per far commuovere tutti". Bar.Cal.