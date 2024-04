Il Pd è un partito a testa bassa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ieri, in una trasmissione tv, una parlamentare del Pd (Alessia Morani) davanti alla domanda (spinosa) sul futuro della alleanza con il Movimento 5 Stelle ha così risposto: «L’alleanza con il M5S va coltivata per poter essere competitivi alle elezioni, ma noi dobbiamo restare aalta…». Forse inavvertitamente ma sta di fatto che la parlamentare Dem ha centrato il punto, anzi, abbia messo il dito nella piaga di quale sia oggi il vero guaio al Nazareno. Lainfatti non è mai stata così, quasi gobba, e rialzarla sarà complesso, per motivi oggettivi. Il comunista 2.0 infatti nasce e vive convinto di essere sempre nel giusto, culturalmente di un livello superiore rispetto al sostenitore di qualsiasi altro, ed onesto nel pensiero e nelle azioni. In sintesi la cosa viene esplicata con l’espressione ...