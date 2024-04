Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 8-12 aprile 2024 | Tancredi contro il riavvicinamento tra Marta e Vittorio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alessandro Tersigni (Us Rai) La decisione di Maria, di ritorno da Parigi, e iltrasono al centrotrame di questa settimana de Il. Per sapere cosa succederà nel dettaglio nelle prossime puntate, ecco le nostre. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ogni sabato alle 16.05, e domenica in terza serata, Rai Premium propone le repliche.Ilda lunedì 8 a venerdì 12Maria torna da ...