Il Papa incontra le famiglie di 5 ostaggi israeliani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 aprile 2024) Città del Vaticano, 8 aprile 2024 – Ilincontrerà oggi, in Vaticano, i familiari di 5prigionieri di Hamas. Si fratta di una delegazione, che accompagna il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Israel Katz e che vedrà anche il segretario per i Rapporti con gli Stati monsignor Paul Richard Gallagher. “Ringrazio ilper aver risposto alla richiesta dire ledei rapiti per rafforzarle e sostenere il ritorno dei sequestrati a casa. Il sostegno delha un grande peso morale e pratico, e sono convinto contribuirà al ritorno a casa dei sequestrati” si legge in una nota di Katz. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ...