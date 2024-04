Il nuovo primo derby di Daniele De Rossi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lo so, è un intreccio di date e nomi, ma cercate di seguirmi. Quando ho scritto un libro suDeDeo dell’amore reciproco, edito da 66thnd2nd) ho iniziato da un. Quello del gennaio 2005 (diciannove anni fa) perso dalla Roma per 3-1. Il secondodi Di Canio, quello in cui segna, come all’esordio in Serie A (sedici anni prima, trentacinque anni fa), ma alla fine alza il braccio teso alla tribuna rovinandosi da solo la festa. Quel giorno Deè uscito a un quarto d’ora dalla fine, guardando il terzo gol dalla panchina. Quella stagione 2004-2005 dai tifosi romanisti è ricordata come la stagione “dei quattro allenatori”, anche se in realtà gli allenatori furono cinque, contando anche Ezio Sella, in panchina solo per una ...