Il nuovo album di Billie Eilish è Hit Me Hard And Soft | “Non lancerò singoli | io e Finneas ne siamo orgogliosi”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Hit MeAndè ildi. Dopo tanto hype, la popstar losangelina ha annunciato il seguito ideale di Happier Than Ever. Da settimane la voce di Bad Guy aveva stuzzicato i fan lasciando intendere che presto sarebbe arrivata la notizia ufficiale, fino a domenica 7 aprile quando ha pubblicato un teaser che la mostrava sott’acqua accompagnato dalla didascalia: “Ready?”. IldiHit MeAnd, ildi, sarà fuori il 17 maggio 2024. La popstar losangelina ha specificato che prima dell’arrivo dell’non ci saranno ...

MILANO – Nel 2023 la sua colonna sonora per il film ‘Il Ragazzo e l’Airone’ gli è valsa la prima nomination ai Golden Globe. Il 30 marzo dello scorso anno Joe Hisaishi ha fatto il suo trionfale ... (lopinionista)

“COWBOY CARTER” , il nuovo album di BEYONCÉ, è il più ascoltato su Spotify in un singolo giorno nel 2024 con oltre di 87 milioni di stream. Andiamo a saperne di più. “COWBOY CARTER” di ... (spettacolo.periodicodaily)

Amore tossico: giovedì a Sassari la presentazione del nuovo libro di Daniela Piras - A introdurre la serata, con la lettura di un monologo, sarà Mario Assanti, presidente dell’Associazione sassarese di Promozione Sociale “Ora Noi Aps”. A seguire, a dialogare con l’autrice sarà ...sassarinotizie

Codacons diffida La Sad a non usare il nome dell'associazione - Il Codacons diffida oggi il gruppo musicale La Sad a non usare il nome dell’associazione per pubblicizzare il nuovo album.rockol

Michele Bravi: «Sono uno snob decadente: ecco perché nel mio disco duetto con Carla Bruni» - Il cantautore pubblica «Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi»: «Disco ispirato ai saggi di Oliver Saks» ...corriere