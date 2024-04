Il motivo dietro al “matrimonio” di Suki e Ron | questi due cani Shiba

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 8 aprile 2024)e Ron, due, si sono sposati a Madison, nel Winsconsin: a darne comunicazione è il sito di informazione locale 15WMTV, il quale ha annunciato ilavvenuto sabato, 23 marzo 2024, in occasione del Puppy Day. Un evento sicuramente bizzarro, ma realizzato con uno scopo ben preciso: la cerimonia, infatti, è stata organizzata dall’associazioneProm, che con il suo lavoro mette in contatto gli amanti deidel posto con gliche hanno bisogno di trovare una famiglia: tutto il ricavato dell’evento, infatti, sarà donato per sostenere i rifugi locali di. I duehanno quindi festeggiato il lorocon “pupcake” fatti in casa dal negozio locale Petphoria e brodo di ossa. ...