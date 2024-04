“Il matrimonio? Prima un’altra cosa” Perla | ecco cosa vuole davvero | “Il sogno di una vita”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo aver vinto il Grande Fratello,ha voglia di farsi valere sempre più. Non desidera quindi solamente di raggiungere ogni tipo di obiettivo personale con Mirko, che ama alla follia e che fortunatamente è riuscita a ritornarci insieme dopo mesi molto turbolenti. I due hanno ringraziato i fan per l’enorme supporto e ben presto potrebbero prendere anche una decisione importantissima. Attraverso un’intervista al Corriere della Sera, la vincitrice del Grande Fratello si è soffermata su vari argomenti. Innanzituttonon ha ancora sciolto le riserve sulla metà del montepremi da dare in beneficenza, infatti ha rivelato che farà la scelta definitiva nelle prossime settimane. Presumibilmente comunicherà tra non molto il nome dell’ente o dell’associazione benefica. Leggi anche: “Disperati, andate a zappare”.e Mirko, ...