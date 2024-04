Il grillino non capisce gli elogi di Cerno a Conte e prova a zittirlo invano Show del direttore

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si discute della profonda crisi tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico nella puntata dell'8 aprile de L'Aria che Tira. Tra gli ospiti del talkdi La7 condotto da David Parenzo c'è Tommasode Il Tempo, che analizza così gli scenari dell'ex campo largo: “ha fatto una cosa molto intelligente politicamente.aveva due questioni. La prima è che chi vince alle Europee diventa il leader di questo campo largo, che non è vero che funziona solo quando il candidato è dei Cinquestelle, funziona quando il candidato è uno. Mentre Pd e M5S hanno due leader, Elly Schlein e Giuseppe. Finché sono due non funziona per forza, ha funzionato in Sardegna perché ce n'era uno. E dentro al suo partito gli stanno ponendo la questione delle origini. ‘Ma cosa siamo ...

