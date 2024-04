Il giorno della patrona Il Ponte mobile si alza Pienone alla darsena per la Madonna Greca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilnon ha fatto scherzi e si èto regolarmente. La solenne processionedi Ravenna e dei lidi, ha visto ieri una folta partecipazione, presenti anche le rappresentanze delle comunità ortodosse e le due greco-cattoliche. L’immagine sacra era stata trasferita al faro di Marina di Ravenna, da dove è partita in motonave per la benedizione impartita dall’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni e la processione lungo il canale Candiano. Arrivatadi città a metà pomeriggio, è stata accompagnata dai fedeli in processione fino al Santuario di Santa Maria in Porto l’arcivescovo ha poi celebrato la Messa. Ad accompagnare la celebrazione è stato il Coro 1685 del Conservatorio Verdi di ...