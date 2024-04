Il giorno del sole nero | ecco come vedere l’eclissi solare anche dall’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Astronomi masemplici appassionati, sono pronti per il. Il mondo si prepara ad l’attesa eclissi totale che lunedì 8 aprile sarà visibile dal Nord America. È infatti previsto che la Luna copra completamente il disco luminoso delin un’ampia zona del continente: secondo la Nasa più di 31 milioni di americani potrannototale, trovandosi nella zona interessata, condizioni meteo permettendo. Esiste infatti un fattore “incognita meteo”, spiega Cristian Ferradas, ricercatore presso il Laboratorio di fisica geospaziale del Goddard Space Flight Center della NASA: “Se il cielo non è sereno, potremmocambiamenti nella temperatura e nel comportamento degli animali mentre dura il fenomeno, ma non vedremo l’effetto visivo ...