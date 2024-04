Il gioiello del calcio argentino | Franco Mastantuono | il 16enne con la clausola da 50 milioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il nuovodelè nel mirino dei club più importanti in Europa. Stiamo parlando dicentrocampista del River Plate destinato ad una carriera di altissimo livello. Il classe 2007 si è messo in luce per qualità tecnica e un sinistro educato.è sotto contratto fino al 2025 e ha unarescissoria da 45di euro, che diventano 50 negli ultimi dieci giorni di ogni finestra di mercato. Sul calciatore è forte l’interesse di Barcellona e Manchester City, subito dietro anche Real Madrid, Chelsea e Psg. Il River è stato chiaro: sotto i 45non si scende. Le squadre più importanti hanno già avviato i primi contatti per valutare la disponibilità del ...