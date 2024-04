Il Fenerbahce sabota la Supercoppa Turca | il comunicato del club

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 aprile 2024): ilha deciso dire la partita mandando in campo la squadra U19 e ritirandola dal campo dopo pochi minuti Hanno fatto il giro del mondo le immagini delladi ieri sera, in cui i giocatori del, che per l’occasione aveva schierato la formazioni Under 19, sono usciti dal