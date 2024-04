Il fantasista dà al Cagliari la vittoria contro Gasp | aiutando anche i suoi ex compagni di Casteldebole Goleada Napoli a Monza Viola | il regalo dell’ex | Atalanta battuta 2-1

(Di lunedì 8 aprile 2024)(4-3-2-1) Scuffet, Nandez (33’ st Zappa) Dossena, Mina, Augello (33’ st Azzi), Makoumbou, Deiola (41’ st Wieteska), Oristanio, Gaetano (33’ st), Sulemana, Shomurodov (21’ st Luvumbo). All.: Ranieri.(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer (1’ st Bakker, 41’ st Ruggeri) De Roon, Ederson, Zappacosta (21’ st Holm); Koopmeiners (21’ st De Ketelaere); Scamacca (10’ st Touré), Lookman. All.:erini. Arbitro: Rapuano di Roma. Reti: pt 13’ Scamacca, 42’ Augello; st 43’. Note: ammoniti De Roon, Zappacosta, Deiola, Toloi, Luvumbo per gioco falloso, Nandez per proteste.

Viola: “Ora la classifica è bellissima, ma non dobbiamo fermarci” - “La classifica è bellissima, ma non è finita. Ci abbiamo creduto e sono 3 punti fondamentali per noi. Il gol Ho visto Djimsiti che attaccava il primo, mi sono sfilato bene e l’ho piazzata. Zito ha ...calciocasteddu

Viola la ribalta per il Cagliari contro l’Atalanta, ecco il gol! – VIDEO - Il Cagliari la ribalta in modo clamoroso contro l’Atalanta. All’88’ cross dalla destra perfetto di Luvumbo, Viola sbuca di testa dietro al difensore e batte Carnesecchi sul secondo palo per il 2-1.generationsport

Cagliari, Gaetano spera nella titolarità contro l’Atalanta - Cagliari, il trequartista classe 2000 Gianlucaa Gaetano spera nella titolarità per la gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini Il Cagliari di mister Claudio Ranieri è impegnato nel tentativo di ...cagliarinews24