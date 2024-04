Il divario di longevità tra uomini e donne sta aumentando Ecco perché

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilditraè in aumento. Se si fa un giro in una qualsiasi casa di riposo, salta subito agli occhi il vero e proprio squilibrio nel rapporto numerico tra i sessi, e non è detto che la situazione cambi presto. Una nuova ricerca della Harvard T.H. Chan School of Public Health e della UC San Francisco ha rilevato che iltra la durata della vita deglie quella dellesi è allungato di oltre un decennio. Nel 2021 (l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati), leavevano un'aspettativa media di vita di 5,8 anni superiore a quella degli. Si tratta di un aumento di un anno rispetto al 2010 che rende ilditra i sessi il più ...