Il derby Alessandroni | la legge dell’ex L’Osimana piega la Jesina di misura

(Di lunedì 8 aprile 2024) NA 0 OSIMANA 1 NA: Pistola, Grillo (22’ st Brega), Giovannini, Zandri, Baah Donkor (43’ st Re), Lucarini, Chacana, Zagaglia, Ottaviani (23’ st Monteverde), Belkaid, Nazzarelli (31’ st Kouentchi). All. Simone Strappini. OSIMANA: Santarelli, Falcioni (15’ st Baiocco) , Mosquera, Straccio (24’ st Mercanti) , Patrizi, Micucci, Fermani, Bambozzi, Tittarelli (36’ st Di Lorenzo), Bugaro (40’ st Montesano),. All. Sauro Aliberti. Arbitro: Houssine El Mouhsini (Ps). RetE: 45’ pt. Note: 600 spettatori. Ammoniti: Bugaro, Patrizi,, Falcioni, Garofoli, Tittarelli, Santarelli. I giallorossi si giocavano gli ultimissimi spiccioli di speranze play off, lapunti/ossigeno puro per evitare le incombenti, praticamente certe, insidie della trappola play out. A decidere il ...