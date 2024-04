Il Clandestino | video intervista a Lavinia Longhi Khadija e Alice Arcuri Carolina Vernoni

passeggia con un grosso coltello in mano nel centro di Prato e poi, di lì a poco, accoltella due uomini. Un marocchino di 28 anni, clandestino in Italia, è stato arrestato un mese dopo aver ferito ... (ilgiornaleditalia)

Un gruppo di anarchici dell'area antagonista torinese è riuscito ad arrivare fin sulla pista dell'aeroporto di Malpensa per bloccare un aereo che stava per decollare in direzione del Marocco con a ... (ilgiornale)