Il Clandestino | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il: trama, cast, location, quante puntate e streaming Da lunedì 8 aprile 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il, serie tv diretta da Rolando Ravello, che per la tv ha già diretto Immaturi-La serie, Tutta Colpa di Freud-La serie e Vivere non è un gioco da ragazzi. Nel ruolo del protagonista (Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la Polizia) c’è Edoardo Leo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Luca Travaglia è un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la Polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna. Tre anni dopo, trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore con l’alcol. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a creparsi quando incrocerà sulla sua ...