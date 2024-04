Il Clandestino | stasera in tv la prima puntata | le anticipazioni

(Di lunedì 8 aprile 2024) Al via oggi, lunedì 8 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1, una nuova serie dal titolo "Il". Ambientata in una Milano lontana da come è abitualmente rappresentata, la serie è immersa in atmosfere tipicamente noir, pur sposando in più occasioni parentesi vicine alla commedia. Scopriamo...

Il Clandestino, L’isola dei famosi o De Martino La tv dell’8 aprile - Per la prima serata in tv, lunedì 8 aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Il Clandestino”, con Edoardo Leo. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La piccola Milano – Milano calibro 9 ...bergamonews

“Il Clandestino”, Edoardo Leo è un ex poliziotto che trasferitosi al Nord fa l’investigatore privato - Lotta alla malavita, amicizia, tradimento, inganno e amore... Basta vedere il trailer di “Il Clandestino - Un investigatore a Milano” per capire che siamo davanti a una serie esplosiva. Così come “col ...sorrisi

Se potessi dirti addio, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni - Quest'ultima ottiene secondo cui una ragazza di nome Nadia ha assistito all'incidente e che il suo fidanzato, Vito, è coinvolto nel mondo delle gare clandestine. Mentre indaga, un'altra vittima di un ...today