Il Clandestino location | dove hanno girato la fiction con Edoardo Leo

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildelladi Rai 1Il? Ladi Rai 1 con protagonistaLeo è un noir imperdibile per tutti i telespettatori che amano questo genere. E per ogni noir, non può mancare un’ambientazione caratteristica, come nel caso della serie tv diretta da Rolando Ravello.è statoIl? Ecco le. Ile ambientazione Ilè statointeramente nel 2023, tra Roma e Milano. In particolare quest’ultima prende il sopravvento dopo il trasferimento dell’ispettore nella città ...