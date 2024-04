IL CLANDESTINO | LA SERIE CHE METTE AL CENTRO COLORO CHE | A TORTO | SONO GLI ULTIMI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ufficio Stampa Rai «C’è un solo modo per uscire dalla solitudine e ritrovare se stessi e le proprie emozioni: scivolare in quelle degli altri». È questo che fa Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, cui un tragico attentato ha spezzato esistenza e carriera: non segue più regole, a parte quella di accorgersi degli altri ersi al servizio di chi ha bisogno del suo aiuto. Prestare ascolto e non giudicare, fino a diventare “Il”.crime comedy in sei serate da 100’ (12×50’), creata da Ugo Ripamonti e Renato Sannio, scritta da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini per la regia di Rolando Ravello, “Il” è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Edoardo Leo veste i panni e la complessa personalità di Luca ...