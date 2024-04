Il Clandestino fiction | quante puntate sono?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 8 aprile 2024) A sei anni dalla sua ultima(Ognuno è perfetto), Edoardo Leo torna protagonista di una serie tv di Raiuno. Da lunedì 8 aprile 2024, alle 21:30, va infatti in onda Il, diretta da Rolando Ravello e che porta in tv il genere investigativo misto alla comedy. Ma daè composto Il? In tutto, gli episodi della prima stagionedodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 13 maggio. La trama de IlLuca Travaglia (Edoardo Leo) è un personaggio diviso come divisa è la sua esistenza. Nel passato viveva a Roma ed era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo, circondato sul ...