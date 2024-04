Il clandestino fiction con Edoardo Leo | quante puntate sono?

Edoardo Leo è l'ex ispettore capo dell'antiterrorismo Luca Travaglia nella serie Il clandestino . La nuova fiction di Rai1 in sei puntate e dodici episodi è ambientata a Milano ed è diretta da ... (fanpage)

A sei anni dalla sua ultima fiction (Ognuno è perfetto), Edoardo Leo torna protagonista di una serie tv di Raiuno. Da lunedì 8 aprile 2024, alle 21:30, va infatti in onda Il Clandestino , diretta da ... (ascoltitv)

Il clandestino, nuova fiction Rai di Rolando Ravello con Edoardo Leo, andrà in onda dall’8 aprile per sei prime serate, per un totale di 12 episodi da 50? circa; la serie racconta di Luca Travaglia, ... (cinemaserietv)