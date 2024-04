Il Clandestino | anticipazioni seconda puntata di lunedì 15 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Edoardo Leo ne Il(US Rai) Le indagini di Luca Travaglia, ex poliziotto diventato per caso detective privato, sono al centro de Il, la nuova fiction di Rai1 con Edoardo Leo suddivisa in dodici episodi (e sei serate). Scopriamo quindi cosa succederà diinattraverso le nostre. E’ giusto tradire la propria etica? S1 E3. – Chinatown: Travaglia, sempre alla ricerca di soldi per un debito misterioso, è costretto ad accettare un caso, contrario alla sua etica. Una donna cinese si presenta chiedendo un video del tradimento di suo marito per avere la prova. Travaglia glielo fornisce ma, stranamente, il video finisce in rete svelando che l’uomo in realtà è un importante politico milanese. Carolina coinvolge Luca in un’indagine S1 E4. – La Settimana ...