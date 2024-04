Il Clandestino | anticipazioni prima puntata 8 aprile | cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo una lunga attesa, Ilcon Edoardo Leo si appresta a debuttare lunedì 8inserata su Rai Uno. La fiction segnerà il debutto dell’attore, sceneggiatore e regista romano in una produzione targata Rai. Di seguito, dunque, ecco le. A mesi di distanza dall’annuncio del progetto, Ilsta per fare il suo debutto inserata su Rai Uno. La serie vedrà come protagonista Edoardo Leo, al suo esordio in una produzione televisiva targata Rai, nei panni di un ex ispettore capo DIGOS dell’antiterrorismo, Luca Travaglia, che ha lasciato la polizia a seguito di un attentato che è costato la vita alla sua amata.nellade “Il” ...