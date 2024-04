Il Cicloturismo | la nuova scommessa della Matesannio Marathon

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra Borghi e Vigneti”, si chiama così la 1° Cicloturistica nata dalla XIche si terrà il prossimo 26 maggio con partenza da Telese Terme (BN). L’idea è quella di promuovere, attraverso il, una passeggiata in bici alla scoperta dei borghi e delle eccellenze enogastronomiche del Sannio. Unache l’ASD Maratona delfarà grazie ad Alfonso Cassella, coordinatore e ideatore del circuito Mtb-SE. “Si tratta di un progetto di promozione del territorio, – precisa Cassella – che mette insieme la mountain bike, il patrimonio naturalistico e archeologico e la tradizione enogastronomica delle aree interne. Si parte dalla valorizzazione per arrivare alla tutela dei nostri territori, che non godono di una posizione ...