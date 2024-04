Il cibo ’ibrido’ | chicchi di riso con cellule staminali di muscolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Scienza dell’Alimentazione non si arresta mai ed infatti ricercatori della Corea del sud della università di Seoul hanno creato unibrido e hanno descritto il procedimento sulla rivista scientifica Matter. Si tratta, semplificando molto, didiusati come intelaiatura per conteneredie di grasso di bovino il tutto rivestito, per agevolare la procedura, con gelatina di pesce. Ciò che ne è scaturito, dopo vari passaggi e verifiche di sicurezza alimentare, è undi colore rosa tenue con una corposità maggiore di quella normale. Si è notato che tale nuovo alimento contiene l’8% in più di proteine e il 7% in più di grassi rispetto alche conosciamo. Si è anche verificato che l’emissione di anidride ...