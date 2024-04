Il Cerbaia vola in alto Passo falso del Calenzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel girone C di Prima categoria ilfa suo il derby sul campo della Sancascianese per 1-0 ed è la nuova capolista. Una giornata magica per ilche sale al primo posto dopo una lunga rincorsa. Decisivo il gol di Enache al 45’ con un bel tiro da dentro l’area di rigore. Ilsi è dimostrata squadra forte e quadrata in ogni reparto, per la Sancascianese un’altra gara generosa ma un po’ sfortunata. Le formazioni. Sancascianese: Minò, Ceccatelli, Migliorini, Miceli (94’ Paolini), Casini S., Piazzini Ma. (55’ Pratesi), Ristori (72’ Guarducci), Sandroni, Piazzini Mi., Lumachi (72’ Casini), Magistri (71’ Masetti). A disp. Collini, Corsinovi, Baravelli, Fanfani. All. Tramacere Falco.: Hezami, Lotti Fr., Marchetti, Cei, Pecci, Pinzauti, Zahouani, Orsolini, Di Tommaso (68’ Marino C.), Maio, Enache ...