Il centrodestra mette il turbo | Pd e 5s in calo | chi crolla nel sondaggione-Mentana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ancora un sondaggio che sorride al. Secondo la rilevazione di Swg per Tg La7 di Enricodi lunedì 8 aprile, i moderati mettono ile fanno registrare un convincente segno più rispetto a sette giorni fa. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, mantiene la testa della classifica e di fatto guadagna uno 0,2 per cento e si porta al 26,9 per cento, ben oltre la soglia del 26 fissata dal premier in vista delle elezioni Europee di giugno prossimo. Bene anche la Lega che si porta all'8,8 per cento con un più 0,3 in una settimana. Forza Italia continua a crescere e guadagna lo 0,2 in sette giorni e si porta al 7,8 per cento. Il Pd invece è ine ora si trova al 19,8 per cento, sotto la soglia minima di salvezza per la Schlein che a sinistra fissano al 20 per cento. Male anche il Movimento ...