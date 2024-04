Il Casalgrande fallisce l’assalto alla vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Barcaccia ride,piange. In Prima categoria i rossoblù cadono (2-3) a Montombraro contro la capolista che allunga a +6 in una partita stregata: non basta il vantaggio firmato dprodezza di Shpijati annullato dal tocco del centrale Gherardi. Episodio-chiave col penalty fallito dal puntero Fontanesi cui segue l’infortunio del guardiano Taglini e nella ripresa i locali allungano sul 3-1 col bomber Veronesi e l’altro attaccante Italia. L’altro pezzo di bravura di Luca Barbieri serve ad aumentare il rammarico per i reggiani che scivolano in terza piazza causa il sorpasso dello Smile, prossimo avversario. Nel girone C sudatissimo blitz in rimonta (2-1) della Virtus Libertas sull’inguaiata Rubierese col penalty di Picchi e l’inzuccata di Doria. Per i biancorossi euro-gol al volo da centro-area di Vanacore su perfetto cross di Afzaz e due ...