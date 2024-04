Il calvario dell’ultimo arrivato alla Parigi-Roubaix: “È come Hunger Games, volete vederci soffrire” - Cyrus Monk ha tagliato il traguardo fuori tempo massimo, un'ora dopo il vincitore, ma ha portato a termine la sua missione: finire la prima Parigi-Roubaix ...fanpage

Processo stadio Roma, nove condanne e raffica di assoluzioni: calvario finito per Bonifazi. Renzi: “Cosa ci hanno fatto in questi anni” - Nove condanne e 13 assoluzioni. E’ l’esito del processo di primo grado relativo all’inchiesta sullo stadio della Roma e ...ilriformista

Il calvario di Ilaria Salis - Negati i domiciliari alla 39enne insegnante italiana, da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, tornata oggi in aula per la seconda udienza del p ...famigliacristiana