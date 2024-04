Identikit del consumatore digitale in Italia | tra sostenibilità e realtà aumentata

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) – Che volto ha ilno nel 2024? A tratteggiare il suovi è l’ultimo studio “Ecommerce at Hand”, realizzato da Ipsos, Stirpe e BigCommerce. Il report ha raccolto le preferenze di acquisto di un campione rappresentativo composto da 9.588 intervistati totali così divisi per Paesi: in Regno Unito (1116), Svezia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.