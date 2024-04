I tifosi portano cibo e donano soldi ai calciatori | l’amore per il proprio club non ha confini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il CF Velez, in Segunda Division spagnola, versa in condizioni economiche disperate: la squadra p senza allenatore, staff medico, non può pagarsi le trasferte. "Alcuni giocatori sono rimasti due giorni senza mangiare". Ihanno così preso in mano la situazione.