I tagli al bilancio del Brasile potrebbero lasciare i laboratori scientifici senza elettricità e acqua

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 8 aprile 2024) Situazione incerta per ibrasiliani La controversia sui finanziamenti per istituti di ricerca e università federali preoccupa gli scienziati inulteriori fondi, mancheranno risorse pere aiuti agli studenti. Disaccordo politico sualIl Congresso Nazionale ha impostoal2024 per istituti di ricerca e istruzione superiore. In risposta, l’amministrazione di Lula da Silva cerca di ribaltare tali decisioni per sostenere la scienza. Appelli per maggiori finanziamenti Le istituzioni amazzoniche risentono maggiormente dei, data la loro bassa sussistenza federale. Un’organizzazione di università supportate dal governo ...