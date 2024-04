I successi di Calugi Tartufi spinti dal genio e dal bisogno: "In famiglia servivano soldi per curarmi, il salone di parrucchiere non bastava": Tra le colline samminiatesi, uno dei territori più importanti per la produzione di tartufo, c'è un'azienda, "Stefania Calugi Tartufi " dal 1908", oggi declinata al 70% al femminile, che negli anni è riuscita a raggiungere l'eccellenza, rivoluzionando il concetto dei prodotti a base di tartufo e crescendo ...

