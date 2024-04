I piatti li lascio lì due giorni Jannik Sinner | operazione-normalità | la rivelazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) “All'inizio battere Novak Djokovic era impossibile. Se ci riesco ora vuol dire che ho imparato da ciò che ho vissuto. Non è detto che vinca tutte le partite nemmeno ora, ma è vero che la differenza sta proprio lì. Per mesi ho fatto sempre quarti, ottavi, qualche volta semifinale, tutti risultati ottimi, soprattutto nei grandi tornei. Mancava l'ultimo passo, ora è arrivato ed è cambiato tutto”. Lo dice sicuronell'intervista rilasciata a La Stampa, dove si è aperto a 360 gradi. Merito di una grande crescita nel corso degli anni, anche fisica: “Fino al 2022 non ho mai lavorato tanto con i pesi — il suo commento —. Stavo ancora crescendo e non era salutare per il fisico, rispetto a molti altri della mia età ero in ritardo da quel punto di vista, ne ho approfittato per dedicarmi ad altri aspetti, come il movimento in campo, che si sono ...