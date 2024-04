I parenti degli ostaggi | «Da sei mesi per noi è il 7 ottobre | diteci se sono vivi o morti»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Incontro con il Papa: «Ha definito Hamas il male e ha detto che farà tutto il possibile per far tornare a casa i nostri familiari»

A Roma i parenti degli ostaggi israeliani: «Da sei mesi per noi è il 7 ottobre, diteci se sono vivi o morti» - Incontro con il Papa: «Ha definito Hamas il male e ha detto che farà tutto il possibile per far tornare a casa i nostri familiari» ...corriere

L'eclissi totale di Sole dell'8 aprile: le immagini dal Nord America - L’eclissi solare totale sarà visibile in alcune parti del Messico, Canada, e negli Stati Uniti. Il culmine della totalità, di 4 minuti e 28 secondi, si verificherà vicino a Torreon, in Messico.youmedia.fanpage