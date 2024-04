“I miei figli di 6 | 8 e 9 anni pagano le bollette e l’affitto | devono imparare la gestione del denaro” | il video di una mamma accenda la discussione su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Essere responsabilizzati quanto alladelle economie domestiche è cosa buona ma forse laprotagonista di una storia diventata virale sue ripresa dai siti di mezzo mondo esagera. O no? Samantha Bird, madre di tredi sei, otto e noveha mostrato come li educa nelladelfacendoli pagare, lee una parte di spesa. Il suo desiderio, spiega nel, è quello di fare sì che isappiano come funzionano i pagamenti delle utenze domestiche: “Ogni settimana ricevono sei dollari. Il primo di ogni mese gli chiediamo un dollaro per, un dollaro per lee un dollaro per la spesa. Loro tengono ...