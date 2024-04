I ‘Me Contro Te’ si sposano | tutti i dettagli del matrimonio di “Luì” e “Sofì”

(Di lunedì 8 aprile 2024) I ‘MeTe’ si posano: Luigi Calagna e Sofia Scalia, gli youtuber più amati dai bambini, convoleranno finalmente a nozze dopo dodici anni d’amore e una proposta dida sogno sul lago di Como nel 2021. A confermarlo, durante un’intervista con il Corriere della Sera, è stata la coppia stessa, la quale ha rivelato che la data sarebbe vicina: “Avremmo voluto farlo prima mi si sono accavallati troppi progetti”, hanno detto i due al giornale. Calagna e Scalia, che su YouTube si sono guadagnati oltre sei milioni di fan, vorrebbero inoltre condividere l’evento con chi li segue: “Stiamo iniziando a metterci la testa. Non immaginavamo che dopo la proposta la gente si aspettasse che ci sposassimo a breve, pensavamo di avere più tempo. Vogliamo condividere il, per bene, con i fan”, hanno dichiarato. Tra impegni ...

40 anni della Lega, Leoni: "Festeggiare senza Bossi è come il 25 aprile senza i partigiani" - L'architetto amico del Senatur ricorda il 12 aprile dell''84 dal notaio: "Fu come un matrimonio, non ho mai tradito" ...adnkronos

Contro Michelle Hunziker le parole durissime di Parpiglia: “lei non è quello che si vede in video” - Gabriele Parpiglia parla di Michelle Hunziker e di odio, racconta cosa è successo al compleanno di Roberto Cenci ...ultimenotizieflash

Chiara Ferragni, arriva la frecciata “Non stiamo insieme per il progetto” - Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come Luì e Sofì, i Me Contro Te, si preparano alle nozze. Dopo aver lavorato insieme per oltre dieci anni e essersi conosciuti meglio, i due ragazzi ...donnaglamour