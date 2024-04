I Levi' s mai visti | compresi quelli di Albert Einstein e Steve Jobs | in mostra per la prima volta a Milano

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tracey Panek fa un lavoro incredibile, è Historian Director of the Archives di’s, l’azienda che di fatto ha inventato i jeans come li conosciamo da sempre. Metà del suo tempo lo passa tra gli archivi del brand di San Francisco che proprio lo scorso anno ha soffiato 150 candeline per il suo iconico modello 501, e che quest’anno ha deciso di raccontarsi, come mai fatto, attraverso alcuni dei suoi pezzi storici, in unaallestita all’interno degli spazi del Mudec di(9-26 aprile). LEONARDO MALEL’idea? «Offrire al pubblico un’opportunità unica di esplorare il patrimonio del marchio attraverso i suoi capi storici», racconta Panek a GQ, «sottolineare come i’s riflettano i tempi in costante evoluzione, un capo senza tempo per tutte le età». Si parte dal primo modello in assoluto ...