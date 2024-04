I lampioni delle smart city diventano hub tecnologici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) SEMPRE PIÙ ANTENNE nelle skyline di grandi città e piccoli borghi. Infastidiscono gli amanti dell’estetica, preoccupano i residenti e spesso sono oggetto di dibattito nei consigli comunali e negli ufficisovrintendenze. Polemiche che nei prossimi mesi torneranno alla ribalta con l’arrivo del 6G, che causerà una nuova raffica di riqualificazioni ed incrementoSrb (stazioni radio base). Trovare la soluzione al problema sarà la prossima sfida che dovrà affrontare Towerlend, una start up nata nel 2018 in provincia di Siena, che si pone l’obiettivo di costruire antenne e strutture di nicchia customizzate per i giganti della telefonia come Tim, Windtre, Vodafone e Illiad senza trascurare le tower company come Inwit e Cellnex. A fondare Towerlend è stato Alvaro Gjeci (nella foto sopra a sinistra), classe 1994, un giovane imprenditore originario di ...