I familiari degli ostaggi israeliani in visita in Italia | «La nostra vita si è fermata il 7 ottobre»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Oggi, lunedì 8 aprile, nella lussuosa cornice dell’hotel Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria, una delegazione didiha raggiunto i giornalisti per tenere una conferenza stampa. Cinque famiglie in tutto, arrivate nella Capitale insieme al ministroEsteri di Tel Aviv, Israel Katz. Prima di dialogare con la stampa, idei rapiti hanno avuto modo di parlare con Papa Francesco. Un’occasione in cui il Pontefice avrebbe definito Hamas «il male», e avrebbe fornito loro alcune rassicurazioni: «Ci ha detto che farà tutto il possibile, con i Paesi legati al Vaticano, per far tornare glia casa, come fosse una missione internazionale. Ha detto di essere in contatto con la Chiesa cattolica di Gaza e che sta lavorando con i suoi canali per la ...