I consigli di Assogestioni per orientarsi sui mercati

(Di lunedì 8 aprile 2024) I TREND DEMOGRAFICI e gli scenari geopolitici, l’intelligenza artificiale e il ciclo economico, ma anche i cambiamenti climatici e l’inclusione sociale. Sono tutti temi che verranno dibattuti alla quattordicesima edizione del Salone del Risparmio, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della finanza e degli investimenti, in programma dal 9 all’11 aprile a Milano, nella consueta location del centro congressi MiCo. A organizzarla è come sempre, l’associazione di categoria che riunisce le principali società attive in Italia nell’industria del risparmio gestito, un settore che rappresenta ormai un pilastro dell’economia nazionale. "Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali", è il titolo scelto per la kermesse di quest’anno, che prenderà il via con i saluti istituzionali del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ...

