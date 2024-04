I brianzoli si illudono Poi poker del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) di Michael Cuomo MONZA Due partite in 90’. La prima è quella dove il Monza segna, costruisce e difende da grande rimediando anche qualche sbavatura, contro uncontestato, frastornato e sprecone. L’altra è quella che i migliori registi del calcio hanno scritto regalando alla domenica del pallone 7’ di pura follia, perché è solo con quella che si realizzano certe bellezze. La somma delle due pellicole strappa applausi per tutti, ma più per ilche vince per tenere in vita quantomeno un traguardo europeo. Quello che vede allontanarsi il Monza, sconfitto 4-2 nel risultato ma non nell’orgoglio perché, in quello sì, si vince sempre quando si dà tutto. E la squadra di Palladino lo ha fatto. Già il trailer lasciava presagire un pomeriggio da segnare a calendario: sugli spalti da una parte la sfumatura romantica di Silvio Berlusconi e Adriano ...